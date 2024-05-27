プロスタッフ97 RF v.13 2本

銘品ウィルソンプロスタッフRFv132本の出品となります。レイバーカップモデルよりやはり黒こそプロスタッフと思う方、フェデラーをこよなく愛する方にお譲りさせてください有明ハードコートで半年以上の使用をしているためデコターフ特有の凹凸サーフェイスで生じた小傷があります(画像参照)。基本的にオムニでは打っておりません。2本間には1gのズレがあります。スペック調整をされたいと思いますので新品のグロメット(WRG043700)を二つサービスさせていただきます。鉛をグロメットとグリップの下に仕込む程度(プロショップにて1000〜2000円ほどで可能)スペックを揃えられる範囲とのことでした(錦糸町テニスパラダイスにて確認済み)。1本はウィルソンナチュラル1.30mmを縦に、横にルキシロン4gブラック1.25mmを1ヶ月前に張っています。もう一本は貼っておりません。私にはやはりハードスペックでしたので、残り一本を鑑賞用にして手放すことを決意いたしました。お気軽に質問してください。他にもウィルソンナチュラルガットも出品しております。後日ウィルソンの限定モデルのラケットバック(2022ELITE15PKブラック)とボストンバックのセットも出品予定です。そちらも宜しければご検討ください。



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