ヨネックス テニスシューズ　エクリプション3 GC 27.0cm

週1.2回3ヶ月使用しました。靴の裏はあまり擦り減ってないのでまだまだ使えます。両足インソールが穴空いています。即購入可能です。神経質な人はご購入しないでください。あくまで中古品ですのでご理解の上でのご購入をお願いします。プロフィール必ず確認してください。品番 SHTE3MGCパワークッションエクリプション3MGCカラー:ミストブルー（406）パワークッションプラス搭載。新形状パワーカーボンで蹴り出す弾けるフットワーク。クレー・砂入り人工芝コート用アッパー：合成繊維＋合成樹脂ミッドソール：合成樹脂アウトソール：ゴム底ヨネックステニス テニスシューズ バトミントン ソフトテニス 錦織圭 西岡良仁 ワウリンカシャポバロフ フェデラー ナダル



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パワークッション®プラスと新形状パワーカーボンが安定性と次の一歩を ...



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