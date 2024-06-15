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ヨネックス テニスシューズ　エクリプション3 GC 27.0cm
商品番号 N25778815945
商品名

ヨネックス テニスシューズ　エクリプション3 GC 27.0cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,036 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週1.2回3ヶ月使用しました。靴の裏はあまり擦り減ってないのでまだまだ使えます。両足インソールが穴空いています。即購入可能です。神経質な人はご購入しないでください。あくまで中古品ですのでご理解の上でのご購入をお願いします。プロフィール必ず確認してください。品番　　SHTE3MGCパワークッションエクリプション3MGCカラー:ミストブルー（406）パワークッションプラス搭載。新形状パワーカーボンで蹴り出す弾けるフットワーク。クレー・砂入り人工芝コート用アッパー：合成繊維＋合成樹脂ミッドソール：合成樹脂アウトソール：ゴム底ヨネックステニス　テニスシューズ　バトミントン　ソフトテニス　錦織圭　西岡良仁　ワウリンカシャポバロフ　フェデラー　ナダル
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