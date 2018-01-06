【祝優勝】阪神タイガース2003年優勝記念 星野仙一監督クリスタルオブジェ

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阪神タイガースが2003年にリーグ優勝した際の記念品になります。今は亡き星野仙一監督がクリスタルの中に3D印刷された、クリスタルオブジェです。この商品は当時の三洋電機が独自で作成した非売品で、2003年の阪神を象徴する非常に貴重なものとなっています。祖父が仕事をしていた時に頂いたものなので、一部の関係者にしか配られなかったレアものです。ずっと押入れにしまっていたので、日焼け等劣化は少ないですが、中古品ですのでご注意下さい。【目安サイズ】(オブジェのみ)横8cm縦5cm奥5cm#阪神タイガース #優勝記念品 #星野仙一野球チーム...阪神タイガース