日本未発売　UNDER ARMOUR　水筒　530ml　新品未使用

アメリカ国内モデルのアンダーアーマーの水筒です。・UnderArmourのウォーターボトル・機能：BPAフリー、耐衝撃性、食器洗い機使用可・ワンプッシュボタン操作・人間工学に基づいたデザイン・滑り止めグリップ・容量：18オンス（約530ml）海外購入品ですので細かく小さな傷がある場合があります。よく検討の上、購入お願い致します。プチプチに包んで梱包致します。外箱はありません。



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アンダーアーマー ボトルの値段と価格推移は？｜2件の売買データから ...



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