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- 日本未発売 UNDER ARMOUR 水筒 530ml 新品未使用
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商品詳細
アメリカ国内モデルのアンダーアーマーの水筒です。・UnderArmourのウォーターボトル・機能：BPAフリー、耐衝撃性、食器洗い機使用可・ワンプッシュボタン操作・人間工学に基づいたデザイン・滑り止めグリップ・容量：18オンス（約530ml）海外購入品ですので細かく小さな傷がある場合があります。よく検討の上、購入お願い致します。プチプチに包んで梱包致します。外箱はありません。
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