テーラーメイドTPコレクション ブラック デルモンテトラスヒールパター

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商品詳細
テーラーメイド TPコレクションブラックデルモンテトラスヒール 34【スペック】・ロフト： 3度・ライ角： 70度・長さ：34インチ・ヘッド素材/仕上げ：ソフトステンレススチール (303SS)/ブラックPVD・フェースタイプ/素材：ブラックカラーPUREROLL(ピュアロール)搭載5mm厚インサート/アイオノマー(Surlyn)+アルミニウム・シャフト：KBS120BLACKSTEPPEDSTEEL・グリップ：TMLamkinSinkFitSkinnyNV-BKCP(径58/79g)定価44,000円 selectstore限定未使用品になりますあくまで中古品のためご理解ある方のみお願いします。#テーラーメイド#TPコレクション#ブラック#デルモンテ#脇元 華
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TPコレクション ブラック デルモンテ トラスヒール
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