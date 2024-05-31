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テーラーメイドTPコレクション ブラック デルモンテトラスヒールパター
商品番号 F55624629191
商品名

テーラーメイドTPコレクション ブラック デルモンテトラスヒールパター
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 16,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テーラーメイド　TPコレクションブラックデルモンテトラスヒール　34【スペック】・ロフト：　3度・ライ角：　70度・長さ：34インチ・ヘッド素材/仕上げ：ソフトステンレススチール　　　　　　　(303SS)/ブラックPVD・フェースタイプ/素材：ブラックカラーPUREROLL(ピュアロール)搭載5mm厚インサート/アイオノマー(Surlyn)+アルミニウム・シャフト：KBS120BLACKSTEPPEDSTEEL・グリップ：TMLamkinSinkFitSkinnyNV-BKCP(径58/79g)定価44,000円　selectstore限定未使用品になりますあくまで中古品のためご理解ある方のみお願いします。#テーラーメイド#TPコレクション#ブラック#デルモンテ#脇元　華
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テーラーメイドTPコレクション ブラック デルモンテトラスヒールパター
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