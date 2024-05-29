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薩摩結城紬　森絹織物　正絹　大島紬　ハンドメイド　着物　反物　証書付き
商品番号 H64965128489
商品名

薩摩結城紬　森絹織物　正絹　大島紬　ハンドメイド　着物　反物　証書付き
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 5,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薩摩結城紬は、日本の伝統的な絹織物の一つで、鹿児島県と茨城県の結城地域で生産されています。この織物は高品質で、織りの技術と染色の美しさで知られています。美しい経糸と緯糸の組み合わせにより、独特な風合いと模様を生み出します。伝統的な製法を守りながら、現代でも手織りで生産されています。古物市場にて購入しました。絹100%
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