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パネル生地　うさぎ　オーダー受付
商品番号 M24210091981
商品名

パネル生地　うさぎ　オーダー受付
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 19,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パネル生地のオーダーを承ります♡プロフィールをお読みいただいてから、お問い合わせをお願い致します。こちらの生地、まだ届いていないため、予約になります。パネル生地(18㌢角)1枚　¥250パネルのみのお譲りはしておりません。★ポーチ　¥1200+パネル代　20㌢ファスナー使用　縦15.5㌢　横20㌢　　　　　　　　　　　　マチ　4㌢ポーチのみ裏生地(無地生成)を変更できます。ご希望の方はお問い合わせください。★トートバック中　　¥2300+パネル代　　サイズ　縦23〜25㌢　　　　　横33㌢マチ8㌢　　　　　持ち手32㌢　中ポケット★トートバック小　　¥2000+パネル代　　サイズ　縦19〜20㌢　　　　　横27㌢マチ8㌢　　　　　持ち手29㌢　中ポケット　　※切り替えはできません。★オプション　マグネット　¥100Dカン　¥200紐延長　¥200トートバックは市販の持ち手を使用しておりますが、同布でのお作り希望の場合はお伝えください。★サコッシュ　¥2000パネル代込み　　サイズ　縦26㌢　横20㌢20㌢ファスナー使用前パネルポケット★マルチケース★フリルバック　お作り可能です。　　　　こちらはお問い合わせください★表生地に布の接着芯を貼っています。トートバックの裏生地は帆布使用。★丁寧にお作りしておりますが、素人の手作りになります。どうぞご理解いただき、オーダーをお願い致します。サイズの誤差はお許しください。★コヤンイサムチョン、パネル生地、二次使用・商用利用可の生地を使用しております。#コヤンイサムチョン#パネル#犬#猫#うさぎ#鳥#トイプードル#ヨークシャテリア#シーズー#ダックス#マルチーズ#チワワ
http://narcologia.ru/goods/traverse690726.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate537448.html
http://narcologia.ru/goods/pompous667923.html

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