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HANON（ハノン）鈴生りの薔薇ドレス黄色
商品番号 J68763376094
商品名

HANON（ハノン）鈴生りの薔薇ドレス黄色
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気ドール作家服　HANON様2023年春の新作☆鈴生りの薔薇ドレスです。　イエロー系　ワンピース＆ソックスのセットです！どの作品も細部にまでこだわりが感じられ　1点1点丁寧に作られているので、見ていて飽きません〜オリジナルペーパーにて梱包されています☆新品未使用品ですが、商品確認の為　袋から１度出しています　ご了承下さいm(__)m
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