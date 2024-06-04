HANON（ハノン）鈴生りの薔薇ドレス黄色

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商品詳細
大人気ドール作家服 HANON様2023年春の新作☆鈴生りの薔薇ドレスです。 イエロー系 ワンピース＆ソックスのセットです！どの作品も細部にまでこだわりが感じられ 1点1点丁寧に作られているので、見ていて飽きません〜オリジナルペーパーにて梱包されています☆新品未使用品ですが、商品確認の為 袋から１度出しています ご了承下さいm(__)m
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