ディズニーセル画LoveisintheAir裏に証明書あります。限定2500枚額サイズ 縦約44センチ横約50センチサインはディズニーの大物声優である、ミッキー（ウェイン・オルウィン）、ミニー（ルシー・テイラー）あまり出回ることのない希少なサイン入りセル画だと思います。ご興味がある方は是非ご検討ください。20年程前に百貨店の展示販売で購入しました。壁に飾っていたものでしたので、証明書上面に埃汚れがあります。ご了承の上お買い求め下さい。ディズニーランドミッキー＆フレンズ Disneyミッキー ミニー 希少セル画 限定 廃盤 サイン入り ディズニーセル画ディズニーグッズ



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