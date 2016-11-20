カリモク60 オットマン　黒　スツール

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購入して1年経つか立たないかの商品ですが、ほとんど使用しておりません。ただ座面の部分に2枚目の写真3枚目の写真のようにちょっとしたスレや￼オレ目みたいな筋がついております。（1枚目の写真のようにぱっと見で分かるようなレベルでは無いものですが￼。)個人的にはそこまで気になりませんが、新品同様の状態では無いです。その点ご理解いただける方に購入いただけますとありがたいです。中古でありますが、大きなダメージがなく実用的に使用できるので構わないと言う方にはお勧めです。