【希少】クラッシュゲート チェルシーソファ【2.5人掛け】

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2018年当時は15万程度で購入したクラッシュゲートのチェルシーソファです。(現在は廃番となっており手に入らない貴重なモデルです)2年ほど使って引越しに伴い使わなくなってしまったので自宅保管していました。座面の特徴が背もたれ側半分が柔らかく、前側が堅く座り心地が2種類楽しめます。ダイニングソファとして使うのもオススメです！合わせるテーブルの高さは650〜700mmくらいの高さがベストです。購入時は他にも1人掛け2つを合わせたセットで買っており、今回はそれぞれ出品していますのでそちらもぜひご覧いただければ幸いです。【注意点】中古品につき傷や汚れありになります。引越しの際に裏側の黒い生地が2箇所破れていますが、ソファの機能には問題ありません。ご理解ください。写真では足にテニスボールをクッション代わりに使用していますが、あくまで保管用ですのでお引渡時には外して綺麗に清掃させていただきます。【交渉について】お値下げなど希望がある場合は金額を明記の上コメントください。あまりに乖離がある場合はお答えしかねます。【サイズ】横幅約1,320㎜奥行約700㎜(座面520㎜)高さ約750㎜※実測しましたが、素人につき誤差はご容赦ください。