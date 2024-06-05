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カリモク60　Dチェア　アームチェア　椅子　イス　チェア　1P　ソファ　１人掛け
商品番号 H80458785171
商品名

カリモク60　Dチェア　アームチェア　椅子　イス　チェア　1P　ソファ　１人掛け
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★美品★karimokuカリモク60★Dチェア★タープグリーン★　アームチェア　椅子　イス　チェア　1P　ソファ　１人掛け　リビング　ダイニング★ご覧頂きありがとうございます。★サイズ（約）：高さ/69.5cm幅/62cm奥行/60cm座面まで/40.5cm★中古品ですので、小キズ・座面に薄いシミ等使用感があります。★全体的に状態は良いと思います。★状態は写真を参考にお願いします。★購入後10日以内で発送出来るようにお願い致します。★具体的な金額提示のない値段交渉には返答致しません。当方プロショップではありませんので、行き届いたメンテやクリーニングをお求めの方はご遠慮ください。テイスト...ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリーカラー...グリーン主な張り地...布・ファブリック機能...ローバックタイプ
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