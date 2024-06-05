カリモク60　Dチェア　アームチェア　椅子　イス　チェア　1P　ソファ　１人掛け

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★美品★karimokuカリモク60★Dチェア★タープグリーン★ アームチェア 椅子 イス チェア 1P ソファ １人掛け リビング ダイニング★ご覧頂きありがとうございます。★サイズ（約）：高さ/69.5cm幅/62cm奥行/60cm座面まで/40.5cm★中古品ですので、小キズ・座面に薄いシミ等使用感があります。★全体的に状態は良いと思います。★状態は写真を参考にお願いします。★購入後10日以内で発送出来るようにお願い致します。★具体的な金額提示のない値段交渉には返答致しません。当方プロショップではありませんので、行き届いたメンテやクリーニングをお求めの方はご遠慮ください。テイスト...ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリーカラー...グリーン主な張り地...布・ファブリック機能...ローバックタイプ