カリモク　ソファ　2人掛け

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商品詳細
カリモクのソファです。やや傷、シミあり。カバー掛けて使ってましたが、座らず物を置いてました。大きさは約横175cm幅80cm高さ70cmです。カラー···ブラウンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
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