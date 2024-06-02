ノリタケストーンウェアお皿　ボール　合計10点

ノリタケのストーンウェアですストーンウェアの緑色は珍しいかと思います ソーサーとカップがあったのですがソーサーだけになってしまいました オーブンで焼いた時の受け皿として使って頂けたらと思います 大皿2枚とボール4枚 緑色のボール2枚とソーサー2枚ボールは数回しか使っていませんが中古品ですそれでも良いと言う方に よろしくお願いします#1960年代頃に登場した、食洗機、電子レンジ対応の食器です。1980年代頃まで活躍し、新しい素材の登場により姿を消しました。素朴で大らかなたたずまいは、今でも魅力的です。 #アンティーク、ヴィンテージ、レトロ、プレート、西洋、北欧、ストーンウェア、ノリタケ、パイレックス、DANSKなどお好きな方お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレート、スープカップ、サラダボウル、グラタン皿



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