引き取り可能　ソファー

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商品詳細
横 120センチ縦 83センチ高さ 70センチ主な張り地···布・ファブリックカラー···グレークッション2個付きお値下げ不可商品
http://narcologia.ru/goods/monophonic340212.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant645382.html
http://narcologia.ru/goods/septet270319.html
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