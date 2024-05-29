トリプルソファー Basquiat 3人掛け ソファー 2色展開 ブラウン

※重要★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★ヴィンテージ感あふれる大人な雰囲気の『Basquiat』3人掛けソファ２色展開でこちらはブラウンになります同タイプのお色違いや2人掛けソファーも販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ。★商品詳細★幅(肘置きを含む)166ｃｍ×奥行77ｃｍ×高さ(クッション含む)約80ｃｍ【組立品】【商品重量】25kg【耐荷重】約500kg規格【デニム】ウレタンフォーム・ポケットコイル・デニム・スチール【PVC】ウレタンフォーム・ポケットコイル・PVC・スチール肘置き:天然木【注意】カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。【ORG】♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。新生活アイアンアイアンフレームアンティークアンティーク調お洒落オシャレおしゃれカワイイかわいい2人掛けソファフロアソファーリビングレトロモダン茶二人掛けソファーコンパクトコンパクトソファコンパクトサイズラブソファラブソファー椅子イスソファソファー3人3人掛けトリプルトリプルソファートリプルソファ3PデニムPVC2人掛けソファ2人掛けソファー2人掛け2P二人掛けレザーリビングソファーヴィンテージリビングモダンIKEAイケア無印フランフランニトリお探しの方にも#ソファー#３人掛けソファー#レザー



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