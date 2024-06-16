カウンターチェア　上下昇降　傾斜タイプ

#その他の家具•ジャッキー☆リサイクル•コメ無し即買いOK•購入者優先交渉中や専用出品であっても他者から購入される場合あり、お早めの購入をお勧め致しますサンワサプライ デスク対応ハイスツール スタンディングチェア座面の高さはガス圧昇降式のレバー操作で簡単に調整可能座面裏面は丸みを帯びたデザインなので、スツールを斜めに傾けて快適な角度で使用サイズ高さ59〜80直径(座面)38直径(足底)42耐荷重約100kg#サンワサプライ#カウンターチェア



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