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- GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
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商品詳細
GMGN308○ADCORE/エーディコアA-modeHeritageロングソファラウンジソファワイドソファ定価約80万展示品※配送条件有り□□商品説明□□ADCOREA-modeHeritageは、ヴィンテージスタイルを基本として、大人のヴィンテージススタイルを感じる素材感と、様々な時代のインテリアスタイルを組み合わせてできる上質で柔軟なデザインを目指したブランドです。シンプルで主張しすぎないインテリア要素を持つA-modeの、ディティールや塗装部分をヴィンテージ風に仕上げました。これからのレストア・リノベーションされた空間や、モダン空間、和の空間まで約:実寸サイズ（mm）w3060×d860×h730×sh400※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄中央底面には脚の付け箇所が3箇所ありますが元々2本しかありません。使用上の問題はありません。●送料/発送方法該当エリア一律3.5万円ヤマト家財便では発送不可の為、当社指定便での発送となります。下記エリア限定で利用可能です。関東地方(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)信越地方(長野)北陸地方(富山、石川、福井)中部地方(静岡、愛知、岐阜、三重)近畿地方(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)中国地方(鳥取、岡山、島根、広島、山口)九州地方(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分)冬季配送できない地域（毎年12月末日〜3月末日）北陸（富山・石川・福井県全域）長野・山梨県全域・群馬県北部・栃木県北部・静岡県北部・神奈川県箱根地域・岐阜県北部・京都府北部・和歌山県山間部・兵庫県北部・島根県全域・鳥取県全域・岡山県北部・広島県北部・山口県北部・その他降雪地域※原則として日時指定不可です。入金確認から配達まで平均1〜2週間要します。運送会社より事前連絡の上、お伺いさせて頂きます。上記、都道府県でも一部エリア（離島、大型車両が通行困難な地区）は配達不可です。配達は2名で開梱、設置まで行います。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
http://narcologia.ru/goods/financier591760.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome924543.html
http://narcologia.ru/goods/recycling453914.html
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
http://narcologia.ru/goods/financier591760.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome924543.html
http://narcologia.ru/goods/recycling453914.html
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage
GMGN308○AD CORE / エーディコア A-mode Heritage