

☆未使用・ソファカバーのみ 大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー-



☆未使用・ソファカバーのみ 大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー-



☆未使用・ソファカバーのみ 大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー-



☆未使用・ソファカバーのみ 大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー-



ソファ 3人掛け「CAS-D」幅180cm 布#SPリサアイボリー 脚部全3色



ラブソファ「CAS-D」2人用 幅160cm 布リサアイボリー | labiela.com



大塚家具 ［3人掛］ソファ「CAS-D」幅180cm 布リサアイボリー 木脚ナチュラル色 カバーリングタイプ



大塚家具 ［2人掛］ソファ「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー 木脚 ...



大塚家具 ［3人掛］ソファ「CAS-D」幅180cm 布リサアイボリー 木脚 ...



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組み替え可能 カウチソファ「CAS-D」幅199cm 布#SPリサアイボリー 脚部 ...

ご覧いただきありがとうございます。■大塚家具 CAS-Dソファカバーのみカラー···グレー(ソファカバーのみとなります)IDC大塚製薬ソファCAS-D長さ160cm×高さ80cm×奥行き77cm。ライトグレー色。10年程前に大塚家具でソファと一緒にカバーも購入しましたが、使用する機会がない為出品します。撮影時に開封したのみで、クローゼットにて保管をしていました。ラブソファ「CAS-D」2人用幅160cm布リサアイボリー