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★未使用・ソファカバーのみ　大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー
商品番号 H21689783302
商品名

★未使用・ソファカバーのみ　大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー
ブランド名 オオツカカグ
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。■大塚家具　CAS-Dソファカバーのみカラー···グレー(ソファカバーのみとなります)IDC大塚製薬ソファCAS-D長さ160cm×高さ80cm×奥行き77cm。ライトグレー色。10年程前に大塚家具でソファと一緒にカバーも購入しましたが、使用する機会がない為出品します。撮影時に開封したのみで、クローゼットにて保管をしていました。ラブソファ「CAS-D」2人用幅160cm布リサアイボリー
http://narcologia.ru/goods/Stanford935673.html
http://narcologia.ru/goods/kindness385505.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy870453.html
★未使用・ソファカバーのみ　大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー
☆未使用・ソファカバーのみ 大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー-
★未使用・ソファカバーのみ　大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー
☆未使用・ソファカバーのみ 大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー-
★未使用・ソファカバーのみ　大塚家具「CAS-D」幅160cm 布リサアイボリー
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ラブソファ「CAS-D」2人用 幅160cm 布リサアイボリー | labiela.com
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