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【再値下げ】深鉢3枚と他1枚_慶應三年_箱付き
商品番号 H55177981400
商品名

【再値下げ】深鉢3枚と他1枚_慶應三年_箱付き
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

深鉢3枚と他1枚_慶應三年_箱付き押入れで木箱に入ったまま眠っていたお品です。木箱や鉢の底に文字が書いてありますが、産地や作者等は私にはよくわかりません。写真で判読しただければと思います。破損や汚れは見当たりませんが、写真でご判断いただければと思います。直径×高さ24.7cm×8.7cm24.9cm×8.3cm25.1cm×5.6cm横×縦×高さ20.0cm×11.4cm×4.5cm
http://narcologia.ru/goods/procurement668633.html
http://narcologia.ru/goods/Addict956218.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney887549.html
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