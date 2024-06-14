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- 【再値下げ】深鉢3枚と他1枚_慶應三年_箱付き
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商品詳細
深鉢3枚と他1枚_慶應三年_箱付き押入れで木箱に入ったまま眠っていたお品です。木箱や鉢の底に文字が書いてありますが、産地や作者等は私にはよくわかりません。写真で判読しただければと思います。破損や汚れは見当たりませんが、写真でご判断いただければと思います。直径×高さ24.7cm×8.7cm24.9cm×8.3cm25.1cm×5.6cm横×縦×高さ20.0cm×11.4cm×4.5cm
http://narcologia.ru/goods/procurement668633.html
http://narcologia.ru/goods/Addict956218.html
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