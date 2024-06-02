カリモク ドマーニ ソファ 2人掛け 金華山 鋲打ち ピンク、赤系 ...

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中古品です。穴等目立つダメージはありませんが、写真分かりづらいですが、上の縁の部分数カ所スレ傷等あります。中古品になりますので多少の傷や汚れ等あるかと思います。ご了承頂ける方宜しくお願いいたします。幅131cm高さ80cm座面高さ42cm