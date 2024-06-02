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カリモク ドマーニ ソファ 2人掛け 金華山 鋲打ち　ピンク、赤系
商品番号 E52900926345
商品名

カリモク ドマーニ ソファ 2人掛け 金華山 鋲打ち　ピンク、赤系
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 41,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品です。穴等目立つダメージはありませんが、写真分かりづらいですが、上の縁の部分数カ所スレ傷等あります。中古品になりますので多少の傷や汚れ等あるかと思います。ご了承頂ける方宜しくお願いいたします。幅131cm高さ80cm座面高さ42cm
http://narcologia.ru/goods/recommended749690.html
http://narcologia.ru/goods/marshal129680.html
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