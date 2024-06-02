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- 【早い者勝ち】FERNANDES ZO-3ST 芸達者
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商品詳細
着払い設定にて出品させて頂いておりますが、発送先地域次第では送料込みでの価格交渉を頂く事も可としています（送料込みの場合は記載金額を調整させて頂く場合がございます）のでご希望の方はコメント欄でお知らせください。★★★いきなり購入はNGとさせて頂いております★★★掲載内容をよくお読み頂いてご理解頂ける方にのみお譲りしたいと思っております。返品対応は行なっておりませんのでその点ご承知おきくださいませ。ご購入希望の方はコメント欄にてその旨お伝えください。○電気系統問題なし（内蔵アンプはもちろんシールドでアンプに繋げた際も音出しは出来ております）○ネック反り特に見受けられません○フレット8-9割山○ボディやや傷あり○金属部経年劣化あり○ケース無し○アーム無し○プチプチ包装＋ダンボール梱包にて発送予定○ヤマト運輸から発送予定シリーズ···Stratocasterタイプ···ミニエレキギター
http://narcologia.ru/goods/enquire254389.html
http://narcologia.ru/goods/update4195.html
http://narcologia.ru/goods/procurement720033.html
FERNANDES ZO-3 芸達者 23 W/SC MBS スピーカー内蔵ミニエレキギター メタリックブラックサテン フェルナンデス 【 新宿ＰｅＰｅ店 】
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