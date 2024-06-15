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- 伝統工芸 須賀月真作 銅鋳造法 亀文鎮 共箱つき
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商品詳細
伝統工芸須賀月真作銅鋳造亀文鎮サイズ 縦17c横 3.5c 蝋型鋳物の味わいを生かせるよう研鑽につとめられている目をひきつける珍しい銅鋳造亀文鎮です。 古来青銅器は、金、銀に次ぐ貴重なものでした。加賀百万石の城主前田利長が高岡に鋳物師を招致し、自来370余年間高岡に鋳物がが発達し、製造が盛んになり愛好されるようになりました。
http://narcologia.ru/goods/procurement738033.html
http://narcologia.ru/goods/encourage911572.html
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