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ブルー　グリーン　ベロア　ソファー　大型　※愛知取りに来れる方
商品番号 D25917350371
商品名

ブルー　グリーン　ベロア　ソファー　大型　※愛知取りに来れる方
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 30,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5人くらい余裕で座れる大きさで存在感がある大型ソファーです。横幅2771番長い足の伸ばせるところが165です。他に測って欲しいところがあったり質問等ございましたらお気軽にコメントください¨̮1箇所シミがあるので載せておきます。中古品になりますのでご理解のある方のご購入お待ちしております¨̮18万円程で購入し、1年と少し使用しました。送料のご関係で、取りに来ていただける方にお願いしたいですが、配送とのことでしたら送料を計算のもと金額の調整をさせていただきますのでお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/diamond114858.html
http://narcologia.ru/goods/ordering821879.html
http://narcologia.ru/goods/tenet238663.html
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