【引越し期限間近のため最終価格です】カリモク60ロビーチェア３シーターモケットグリーンサイズ幅174×奥行78×高さ73×座高39正規店(D\u0026Department)で約15年前に購入。阪急電車のシートに似た風合いに愛着があり、まだまだ使用したかったのですが、引越し先のスペースの都合上、出品することになりました。喫煙無し。ペット無し。表面に目立った破れやキズなどはありませんが、座面下（クッションをめくった下）の生地が擦れて少しコイルが見えます。その他経年による色褪せ、生地の細かな擦れ等があります。写真を参考にご検討願います。 画像をご確認頂き、中古品である旨ご理解頂ける方、ご検討よろしくお願いいたします。



カリモク60 ロビーチェア 3シーター モケットグリーン［U36213QS］



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