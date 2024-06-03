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- センターテーブル 波紋収納付 引出付きおしゃれ 鏡面光沢感【ブラック＋ゴールド】
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商品詳細
素材ガラス+金属+MDF+プラスチック商品サイズ(1)70*70*45CM商品サイズ(2)50*50*40.5CM重量（N.W.）25.6kg重量（N.W.）20.7kgpoint01【「入れ子式」ネストテーブル】同じデザインで異なるサイズのテーブルを、\"ネスティング\"のように組み合わせてお使いいただけるテーブルです。機能性と美しいデザインが魅力ですpoint02【強化ガラスを使用して、耐荷重UP!】高強度の強化ガラスを使用し、通常のガラスの3-5倍の強度を持ち、最大50kgの重量に耐えることができます！point03【親子引き出しのデザイン】上の引き出しには小物を、下の引き出しには大物を収納できるように設計され、異なるアイテムを整理しやすく、収納スペースUP!point04【円型デザイン安全性UP！】円型のデザインは、細部にまで表れ、お子様がいるご家庭でも安心してご利用いただけます。point05【組立簡単】引き出しと小さなテーブルは完成品です。これにより、組み立て時間が短縮され、一人で約30分で組み立てを完了できます。一人暮らしの方に最適な選択肢です！
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