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ウォーターメロントルマリン原石
商品番号 P86464646626
商品名

ウォーターメロントルマリン原石
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 35,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トルマリンの原石が入った原石です。　木の台付きでして、大きさも28センチあり高さは、26センチあります。重さも9キロはあります。巨大な水晶の中にウォーターメロントルマリン
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