今日から俺はロリのヒモ！二条藤花 水着Ver.[AQ] 1/7 完成品フィギュア

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断捨離のためなくなく出品させていただきます。箱が少し歪んでます(画像参考)お値下げにはご対応出来かねます。꒰ঌ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈໒꒱製品仕様塗装済み完成品【スケール】1/7【サイズ】全高約215mm【素材】PVC【セット内容一覧】フィギュア本体専用台座解説原型制作：アクアマリン彩色：グラハム仮面制作協力：グッドスマイルカンパニー『今日から俺はロリのヒモ！』より「二条藤花」が、水着姿で登場。彩色は、原作イラストレーター「へんりいだ」氏の完全監修をいただき、元となったイラストをモチーフに、丁寧に仕上げました。꒰ঌ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈໒꒱