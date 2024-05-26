ベートーヴェン ミニチュア 石膏像 胸像 銅像 イタリア ヴィンテージ 置物

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BEETHOVENベートーヴェンミニチュア石膏像胸像銅像イタリア置物飾りオブジェレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE昭和レトロ■サイズ■高さ25cm幅11.5cm奥行13cm＊落ちなかった汚れがあります。画像参照ください。中古になりますので、傷、汚れ、使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#置物沢山あるよーfreedomL10059-☆ショー