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商品詳細
帽子をかぶせたり、マフラー巻いてみたりして楽しんでいました。貯金箱にもなります。（取り出し口はありません）アンティークの為、汚れ、ハゲ、シミ、キズなどありますのでご理解ある方のみ宜しくお願いします。高さ40cm、幅17cm、奥行17cmお値引きはこちらのタイミングで行います。(ᴗ͈ˬᴗ͈)アンティークツイッギーツィギーTwiggy70年代レトロ
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ツィギー ヘッドマネキン 貯金箱 | labiela.com
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