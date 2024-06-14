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ツィギー　ヘッドマネキン　貯金箱
商品番号 I88800171486
商品名

ツィギー　ヘッドマネキン　貯金箱
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

帽子をかぶせたり、マフラー巻いてみたりして楽しんでいました。貯金箱にもなります。（取り出し口はありません）アンティークの為、汚れ、ハゲ、シミ、キズなどありますのでご理解ある方のみ宜しくお願いします。高さ40cm、幅17cm、奥行17cmお値引きはこちらのタイミングで行います。(ᴗ͈ˬᴗ͈)アンティークツイッギーツィギーTwiggy70年代レトロ
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