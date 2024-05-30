GOKUMINライト 高級 スプリング マットレス シングル 極厚20cm 黒

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商品詳細
新品未開封GOKUMINライトマットレスポケットコイルシングルブラック極厚20cm高密度コイル高反発高級スプリングマットレスAmazon13,980円160サイズ送料1700円込み価格になります。厚さ...20～29.9cmサイズ...シングルマットレスの種類...ポケットコイル
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