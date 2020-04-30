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INTERDECOR カッシーナイクスシー　ラウンジチェア
商品番号 L65555863570
商品名

INTERDECOR カッシーナイクスシー　ラウンジチェア
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 31,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】INTERDECOR/インターデコール【マテリアル】本革【サイズ】横幅:68cm奥行:88cm高さ:72cm座面高:約34cm【商品説明】Cassinaixcの前身INTERDECORから1967年にポールタトルがデザインしたラウンジチェア座面裏までフルカバーリングされた茶芯レザーで高級感があります。ソリッドスチールによる大胆なカーブを描いたアームと、直線的に長く伸びた後ろ脚が特徴的圧迫感のないスッキリしたデザインと構造の美しさです。座面は薄いですが、とても座りやすい設計です【状態】レザーに傷がありますフレームは磨いておりますが、一部点錆、くもりがあります。
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