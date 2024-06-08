有田焼　龍峰窯　カップ\u0026ソーサー1客

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有田焼 龍峰窯 カップ\u0026ソーサー 1客 未使用品 箱なし古典柄の華やかな色彩と金彩に彩られた美しいく豪華なカップ\u0026ソーサーになります。未使用品ですが自宅保管品になります。箱なし保管の為見落としの小さな擦れなどがあるかもしれませんので保管品にご理解ある方にご購入お願い致します概ね美品だと思われます。カップ 口径約10.2cm 高さ約5.5cmソーサー直径約15.5cm高さ約2cm共箱はありませんので丁寧に梱包し発送致します。