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有田焼　龍峰窯　カップ\u0026ソーサー1客
商品番号 X58237021999
商品名

有田焼　龍峰窯　カップ\u0026ソーサー1客
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田焼　龍峰窯　カップ\u0026ソーサー　1客　未使用品　箱なし古典柄の華やかな色彩と金彩に彩られた美しいく豪華なカップ\u0026ソーサーになります。未使用品ですが自宅保管品になります。箱なし保管の為見落としの小さな擦れなどがあるかもしれませんので保管品にご理解ある方にご購入お願い致します概ね美品だと思われます。カップ　口径約10.2cm　高さ約5.5cmソーサー直径約15.5cm高さ約2cm共箱はありませんので丁寧に梱包し発送致します。
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