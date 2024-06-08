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- 未使用 有田焼 青葉窯 あおば 半酒器揃 鬼 酒器 波佐見焼 遊器浪漫
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商品詳細
青葉窯 半酒器揃 鬼箱は傷みがあり、おつけしません。 徳利 口径 約8〜8.5cm高さ 約14cm 猪口 口径 約8〜8.5cm高さ 約5.5〜5.8cm未使用の自宅保管品です。青葉窯の特徴で全体に貫入が入っています(写真6.7.8)特性にご理解いただき、細部まで気になる方はご遠慮ください。＊到着後なにか不備があれば 評価前にお知らせください。ピッチャー 冷酒 銚子 青鬼
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