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未使用　有田焼　青葉窯　あおば　半酒器揃　鬼　　　酒器　波佐見焼　遊器浪漫
商品番号 J21693857976
商品名

未使用　有田焼　青葉窯　あおば　半酒器揃　鬼　　　酒器　波佐見焼　遊器浪漫
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青葉窯　半酒器揃　鬼箱は傷みがあり、おつけしません。　徳利　口径　約8〜8.5cm高さ　約14cm　猪口　口径　約8〜8.5cm高さ　約5.5〜5.8cm未使用の自宅保管品です。青葉窯の特徴で全体に貫入が入っています(写真6.7.8)特性にご理解いただき、細部まで気になる方はご遠慮ください。＊到着後なにか不備があれば　評価前にお知らせください。ピッチャー　冷酒　銚子　青鬼
http://narcologia.ru/goods/seamless19629.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney381849.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical527201.html
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