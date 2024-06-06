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【新品】蕎麦猪口・薬味皿・箸置きの３点セット×６
商品番号 B73921334169
商品名

【新品】蕎麦猪口・薬味皿・箸置きの３点セット×６
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズお猪口：直径⒎5センチ　　　　縦⒎0センチ薬味皿：直径８.5センチ写真５枚目のように、お猪口と薬味皿は重ねられるようになっています。バラ売りは致しかねます。カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸
http://narcologia.ru/goods/freezer337398.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln71602.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation492421.html
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