④ 【SALE中】こぶし焼き 小鉢 セット 新品未使用

直径約9cm北海道岩見沢市こぶし焼き小鉢の5点セットです。他にも出品しているのでおまとめ買いご希望の方は送料分お安く出来ますので、何番と何番希望など、コメント下さい！〜こぶし焼きの商品について〜商品によっては、新品未使用でも裏側が少し汚れなのか、焼いた際の跡なのか？あるものもありますので、写真でご確認ください！お皿/お椀/デザート食器···小鉢



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こぶし焼きセット | www.csi.matera.it



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