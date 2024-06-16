GMFN276○VIOLINO / ヴァイオリーノ 2人掛けワイドソファ 2.

GMFN276○VIOLINO/ヴァイオリーノ2人掛けワイドソファ2.5人掛けソファ長椅子総革暗赤色モダン最高級□□商品説明□□香港に本社を置く、ハイクオリティソファメーカー【VIOLINO/ヴァイオリーノ】。ヴァイオリーノ社はドイツやイタリアのデザイナーと契約し常に新しいデザインの商品を提供しています。イタリアやブラジルから高級牛革を輸入し張り地に使用。また、イタリアのコンテンポ社から技術指導を受け、自社のウレタン工場で密度の高いウレタンを製造しているため、低コストで高品質なウレタンをソファに組み込むことができます。ヨーロッパ・アメリカ・オーストラリアを始め世界50ヵ国以上にサービスネットワークを展開しており、信頼されるソファメーカーとして世界にその存在感を示しています。約:実寸サイズ（mm）w2220×d1070×h830※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄向かって右側の背面に若干のヘタリ有り。●送料/発送方法らくらく家財宅急便Gランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください



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