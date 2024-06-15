信楽焼　壷久郎作　火鉢　花器　花入　ポット　鉢カバー　メダカ鉢

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商品詳細
メダカ入れや植物の鉢カバーにぴったりです☆直径約21㎝ 高さ約16.5㎝古いものにご理解ある方のご購入を宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/cotton234961.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox980939.html
http://narcologia.ru/goods/composite737554.html
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