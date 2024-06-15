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信楽焼　壷久郎作　火鉢　花器　花入　ポット　鉢カバー　メダカ鉢
商品番号 J99381188360
商品名

信楽焼　壷久郎作　火鉢　花器　花入　ポット　鉢カバー　メダカ鉢
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メダカ入れや植物の鉢カバーにぴったりです☆直径約21㎝　高さ約16.5㎝古いものにご理解ある方のご購入を宜しくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox980939.html
http://narcologia.ru/goods/composite737554.html
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