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王朝文筆貝あわせ 源氏絵②●自宅保管の中古品殆ど使用していませんが、全体的に経年劣化が見られます。●百貨店にて購入●仰って頂けましたら、追加でご希望箇所の御写真UP致します。【商品】・外箱:経年劣化によるシミ変色あり・貝:製造時からある、イミテーション金箔部にシミ色ムラあり。・金屏風の梱包紙が経年劣化により破けています。※中古品に対する感じ方には個人差が御座います。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。■発送の際、コンパクトに梱包し発送しますのでご容赦ください。■返品:不可、返品お受け出来ませんのでご理解の上購入お願いします。ご不明な点が御座いましたら、お気軽にご質問下さい。■即購入:可