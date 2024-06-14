土鈴　十二支　干支　郷土玩具　のごみ人形

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商品詳細
※まとめ売りのみかなり古いものになりますので、スレ傷！汚れございます。白地のものは特に汚れが目立ちますが、大きな割れ欠けは無さそうです。一つ一つ手描きで描かれているので、それぞれ味のある表情をしています。一つ一つ梱包材で巻き、まとめて段ボールに入れて発送いたします。サイズ高さ 約4.5〜7.5センチ
http://narcologia.ru/goods/Addict123818.html
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