土鈴　十二支　干支　郷土玩具　のごみ人形

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※まとめ売りのみかなり古いものになりますので、スレ傷！汚れございます。白地のものは特に汚れが目立ちますが、大きな割れ欠けは無さそうです。一つ一つ手描きで描かれているので、それぞれ味のある表情をしています。一つ一つ梱包材で巻き、まとめて段ボールに入れて発送いたします。サイズ高さ 約4.5〜7.5センチ