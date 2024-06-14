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土鈴　十二支　干支　郷土玩具　のごみ人形
商品番号 P98630581673
商品名

土鈴　十二支　干支　郷土玩具　のごみ人形
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※まとめ売りのみかなり古いものになりますので、スレ傷！汚れございます。白地のものは特に汚れが目立ちますが、大きな割れ欠けは無さそうです。一つ一つ手描きで描かれているので、それぞれ味のある表情をしています。一つ一つ梱包材で巻き、まとめて段ボールに入れて発送いたします。サイズ高さ　約4.5〜7.5センチ
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