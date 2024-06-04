インドネシアの職人が1点ずつ手彫りしたレリーフです。お花をモチーフにしたナチュラルな雰囲気のデザイン。アジアンな雰囲気はもちろん、モダンなインテリアにもマッチします。お部屋がとても華やかになりますよ！※ハンドメイドの為、同じ製品でも色味やデザインなどに多少違いがございます。予めご了承ください。似たものでお安い商品がありますが、まず、天然木ではなく、厚みが違います。天然木の存在感があまりにも違う。天然無垢材をハンドメイドで制作していますので小傷、補修跡、色むら、塗装ハゲ、ヒビ、欠け、ササクレ等が多少あります。また若干木の反りがあります。あらかじめご了承ください。■幅：59cm×奥行：60cm×厚さ：2cm ※多少の計測誤差はお許しください。■素材：天然木■カラー：ダークブラウン■原産地：インドネシア・バリ島テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、カントリー風



インドネシアの職人手彫りレリーフ 【正規販売店】 www.coopetarrazu.com



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