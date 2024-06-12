クリスタルクラスター フラワー

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商品詳細
超高品質中国産のクリスタル（水晶）フラワークラスターです。透明度も高くて母岩も超レアなホワイトで写真では中々伝わらないのですが裏面も超キラキラですのでお手元に届きましたら楽しんで下さい(^^)大きさは長い所で約18センチ×15センチ×厚さ約7センチ#クリスタル#水晶#ホワイト#フラワー#クラスター
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