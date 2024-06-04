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トヨペット・クラウン　スチール製壁掛け。年代不詳。【観音開きクラウン】。
商品番号 H62040490192
商品名

トヨペット・クラウン　スチール製壁掛け。年代不詳。【観音開きクラウン】。
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···スチールトヨペットクラウンの壁掛けです。かなり埃にまみれていましたが、綺麗に致しました。観音開きのクラウンです。丸いペースは、プラスチック製ではなく、スチール製でした。昔の物に興味ある方へよろしくお願いします。
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