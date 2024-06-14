セール！リリパットレーン

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商品詳細
リリパットレーンのTHECORONATIONATLANCASTERSTATIONです。限定作品No.758リリパットレーンの最高峰、素晴らしい大型作品です。特にイメージを損ねるようなダメージはなくとても良い状態です。オリジナルの箱と証書、木製の台座（お写真12.3枚目）付属する完品です。L2616limitededition0758
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