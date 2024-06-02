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ヨーロッパヴィンテージ木製人形のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク ビンテージ 人形 戦士 木製 置物 オブジェ 欧州 工芸品 インテリア ヴィンテージ 北欧 レトロ 美術 ヨーロッパ 美術品 英国 九谷 備前 瀬戸 芸術 現代アート 伝統工芸品 スウェーデンハンドメイド おしゃれ 工芸品 海岸風 モダン お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス 3514H10103