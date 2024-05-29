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純銅 銅 オブジェ 像 置物 インテリア
商品番号 C12814454692
商品名

純銅 銅 オブジェ 像 置物 インテリア
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 20,699 円
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商品詳細

総重量10-11kg程小さいものが一部カタついていますがとれることはないかと思いますサイズは画像8.9.10よりご確認下さい大きさも重さもあり貴重なものですバラ売り不可#純銅#銅製#銅#置物#インテリア#オブジェ
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