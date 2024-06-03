堤裕司　ダウジング　振り子　ペンデュラム　②　取扱説明書付

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日本ダウジング協会の正規品で、堤裕司氏のハンドメイドです。状態は、長期保管品で、やや経年劣化による擦り傷があります。堤裕司氏が解説した簡単な取扱説明書がついています（A4サイズ1枚）。なお、当方では使用方法については、一切不明ですので、ご質問にはお答えしかねますのでご了承願います。当製品にご理解のある方のみ、ご購入をお願い致します。木製 サイズ（振り子側）：縦50㎜ 横30㎜ 厚み30㎜ （紐の長さ）；縦270㎜