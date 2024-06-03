値下げ‼️340 ピンクアメジスト 桜瑪瑙 共生 ポイント 101.8×29.8

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2023年最新】ピンクアメジスト桜瑪瑙共生の人気アイテム - メルカリ



ピンクアメジスト | Kamoku［カモク］インテリア天然石・鉱物のネット ...



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ご覧頂きありがとうございます★必ず自己紹介をお読み下さいます様宜しくお願い申し上げます。※コンパクト発送予定○ ピンクアメジスト桜瑪瑙共生ポイント101.8×29.8×29.4○本体サイズ(大体のサイズ)縦 101.8mm横29.8mm幅29.4mm※ピンクアメジストと桜瑪瑙の共生ポイントになります。とてもキラキラしていて写真よりも素敵な逸品です。※龍亀＆貔貅、置物、これから沢山出品していきます❤(メルカリのルール上即決が最優先になってしまいます。ご了承下さい。)(お取置き＆専用は、コメント気が着き次第金額変更をさせて頂きます。間に合わなかった場合はご了承下さい。)同梱やその他質問はコメントよりお願い申し上げます。※同梱お値引きしております★※例えば龍亀2点目から各400円割引になります★フォロー割引\u0026リピーター様割引始めました♥️プロフィールをご確認下さい♥️#天然石#ピンクアメジスト#桜瑪瑙#共生#ザクザク#フラワーアゲート