庭園水晶★幽霊水晶★ファントムクォーツ★パワーストーン★天然石★ガーデンクォーツ

黄色い水晶(シトリン)が特徴的な、ファントムクォーツ！幽霊水晶クラスター♪ブラジル庭園水晶 天然石【商品名】大人気のパワーストーン！庭園水晶クラスター♪【サイズ】471g【産地】ブラジル※天然石なので個体によってサイズや重さや形が異なります。おおよそのサイズは画像でご確認ください。【カラー】緑色の水晶【石言葉】『真面目』『瞑想』大人気の天然石の塊です！インテリアや開運、邪気払い、玄関に置いて魔除け代わり、厄除け、縁起担ぎなどにいかがでしょうか？茶色の水晶の意味合い・・・庭園水晶は、水晶の中にクローライトやトルマリンなどの鉱物が内包された特殊な天然石です。内包物が水晶の中で山や庭園のような風景を作り出すことから、この名前が付けられました。世界に同じものが二つとない貴重な石で、地に足をつける、真面目、瞑想などの石言葉があります。庭園水晶は主にブラジルや中国、アメリカなどで産出されます。日本でも山梨や愛知、岐阜などで水晶が産出されており、草入り水晶と呼ばれることもあります。庭園水晶は浄化の際には注意が必要です。内包物の種類によっては太陽光や塩で変質したり退色したりすることがあるため、避けたほうがいいでしょう。セージでのスモークや月光浴、クラスタなどがおすすめの浄化方法です。日本を含めアジアでは、不動産や土地を扱うお仕事をされている方に人気でオススメな天然石です♪天然石やヒーリング、スピリチュアルなどお好きな方いかがでしょうか？【注意事項】※モニターにより、実物の色と若干異なる場合がございます。※新品未使用品になりますが、天然物の為若干の色ムラ、小さな傷等がついてある場合がございます。※結晶が付いておりますのでお取り扱いには十分ご注意ください※お手入れの際は、直接流水を当てるのではなく、水に濡らした柔らかい布で拭き取ってくださいブレスレットビーズ原石ネックレスピアスリングメンズ男性用レディース女性用パーツブラウン翡翠緑アメジスト紫パープルタイガーアイ黒大きい研磨置き石ローズクォーツ琥珀ラピスラズリ大粒安いやすい激安格安ターコイズ大粒くり抜きさざれ石イヤリングb67



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