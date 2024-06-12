庭園水晶★幽霊水晶★ファントムクォーツ★パワーストーン★天然石★ガーデンクォーツ

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商品詳細
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◆大人気ガーデン【小粒タイプ】◆ガーデンファントム入りも♪◆約500g入り◆浄化用・インテリアに◆ガーデンクォーツ【庭園水晶】さざれ◆粒の大きさ約2-7mm◆サザレ石◆【ブラジル産】
ガーデンクォーツ（庭園水晶）丸玉 38mm [T100-4535]
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