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ロイヤルウースター　イブシャム　ゴールド　ボウル(深皿) 直径12㎝　2個
商品番号 R10488547693
商品名

ロイヤルウースター　イブシャム　ゴールド　ボウル(深皿) 直径12㎝　2個
ブランド名 ロイヤルウースター
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROYALWORCESTERロイヤルウースターEveshamGoldイブシャムゴールドボウル(深皿)2個英国製サイズ直径　約12㎝　　高さ　約6.5㎝イブシャムゴールドは種々のフルーツ、アップル・ブラックカラント等収穫物が白磁にみずみずしく描かれ、ゴールドで縁取られた美しい器です。シリーズ名はイギリスの豊穣の地イブシャム渓谷が由来とか。自宅保管で未使用品のように完璧ではありませんが、全体の状態は良好で金彩も美しく、目立つ傷はありません。ご理解いただける方のご検討をお願い致します。緩衝材で丁寧に梱包し発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit817486.html
http://narcologia.ru/goods/reflector943564.html
http://narcologia.ru/goods/injure565067.html
ロイヤルウースター　イブシャム　ゴールド　ボウル(深皿) 直径12㎝　2個
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