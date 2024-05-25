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- ロイヤルウースター イブシャム ゴールド ボウル(深皿) 直径12㎝ 2個
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商品詳細
ROYALWORCESTERロイヤルウースターEveshamGoldイブシャムゴールドボウル(深皿)2個英国製サイズ直径 約12㎝ 高さ 約6.5㎝イブシャムゴールドは種々のフルーツ、アップル・ブラックカラント等収穫物が白磁にみずみずしく描かれ、ゴールドで縁取られた美しい器です。シリーズ名はイギリスの豊穣の地イブシャム渓谷が由来とか。自宅保管で未使用品のように完璧ではありませんが、全体の状態は良好で金彩も美しく、目立つ傷はありません。ご理解いただける方のご検討をお願い致します。緩衝材で丁寧に梱包し発送させていただきます。
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